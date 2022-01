Coronavirus, ultimi dati. In Veneto altri 21.209 casi e 26 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 21.209 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto per un totale di 934.263 da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati del bollettino di Azienda Zero. Sono 26 i decessi comunicati, tutti avvenuti nelle strutture ospedaliere della regione. In calo in ricoveri, -3 in reparto e -7 in terapia intensiva.

Abruzzo, 3.822 nuovi positivi e 13 morti

Sale a 2.720 il bilancio dei deceduti a causa del coronavirus con 13 nuovi decessi, di età compresa tra 48 e 93 anni. Di questi, tre registrati in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo altri 8 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati sono oggi dalle Asl. Sono 455 i guariti dal virus e 3.822 i nuovi positivi oggi in regione, di età compresa tra 3 mesi e 106 anni, (2.281 individuati con test antigenico rapido) che portano il totale dei contagi, dall’inizio dell’emergenza, a 176.853. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 96.422 dimessi e guariti (455 in più rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 77.711, da ieri 3.351 in più.

In Alto Adige 3.020 contagi, non ci sono vittime

Sono 3.020 i contagi da covid rilevati nel bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. 537 a fronte di 2.860 test pcr, e altri 2.483 positivi su 14.621 test antigenici. Nelle ultime 24 ore non ci sono vittime, ma continua la crescita delle ospedalizzazioni: 110 i pazienti nei normali reparti ospedalieri (erano 101 ieri), 17 quelli in terapia intensiva (uno in meno rispetto al dato di martedì). Nell’ultimo aggiornamento anche 1.661 nuovi guariti. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 31.840.