Coronavirus, ultime notizie. In Italia 813 nuovi casi (+0,36%) e 162 decessi (+0,51%) Continua ad aumentare il numero dei guariti, arrivato a quota 129.401 (+2.075), mentre continua a scendere quello degli attualmente positivi, ora a 65.129 (-1.424)

Galleria Borghese, Roma (Afp)

In Italia sono 226.699 i casi di coronavirus: +813 (+0,36%), con una nota, infatti la regione Marche comunica un ricalcolo dei casi diminuendolo di 8 unità. I decessi sono 32.169: +162 (+0,51%). Continua ad aumentare il numero dei guariti, arrivato a quota 129.401 (+2.075, con un incremento dell’1,63%), mentre continua a scendere quello degli attualmente positivi, ora a 65.129 (-1.424 con una crescita del 2,14%). Si conferma una minore pressione sugli ospedali con 9.991 ricoverati con sintomi (-2,12%) e 716 malati in terapia intensiva (-4,41%) mentre quelli in isolamento domiciliare sono 54.422 (-2,11%). Sono stati processati 63.158 tamponi (ieri 36.406) e il rapporto tamponi / positivi è 1,2% (1,1% ieri). Sono tutti dati forniti dalla Protezione Civile.

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia, i casi di coronavirus sono 85.481 (+462 contro i +175 di ieri) mentre i decessi 15.597 (+54 contro i +24 di ieri) e i guariti sono 36.082 (+167). Continua l’allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere con i ricoverati in terapia intensiva in calo a 244 (-8) e i malati ospedalizzati a 4.426 (-56). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 596.355 tamponi (+14.918). Milano resta la provincia con più casi: 22.324 (+102) di cui 9.444 (+49) a Milano città.

In Lombardia la curva epidemica segna +0,54% (+0,20% ieri). Pesa il numero elevato dei tamponi: 14.918 (solo 5.078 ieri): con un numero simile di test i positivi erano stati 720 il 7 maggio e 522 il 14. Il rapporto tamponi / positivi scende al 3,0% (ieri 3,4%).

Record certificati Inps durante il picco

Tra il 2 febbraio e l'11 aprile, mesi nei quali si è concentrata l'epidemia da Covid i certificati medici di malattia arrivati all'Inps sono stati oltre 6,58 milioni con una crescita del 14% rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo rileva l'Inps secondo cui la crescita nel periodo tra l'8 e il 14 marzo è stata del 110% per poi scendere al +59% nella settimana successiva. In Lombardia nella settimana 8-14 marzo i certificati sono cresciuti del 176%.