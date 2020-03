In Italia 4.480 nuovi casi e 427 decessi: superata la Cina per morti totali

In Lombardia “abbiamo superato i 7500 pazienti ricoverati per Covid-19, oltre a quelli in terapia intensiva che hanno sfondato il tetto dei mille”. aveva riferito il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale Emanuele Monti.

Gallera aveva ripetuto anche in mattinata: “Siamo allo stremo” e annuncia l’arrivo sabato di 53 tra medici e infermieri da Cuba “altamente specializzati perché hanno combattuto Ebola”.

La situazione delle province: Brescia rimane il territorio più colpito con 4.645 casi (+340), poi c’è Bergamo con 4.247 (+463) e Milano con 3.278 e “una crescita importante, più del doppio rispetto a ieri di 634 casi”, ha commentato l’assessore, che ha aggiunto: nella città di Milano si contano 1.378 positivi.



Emilia-Romagna

Nuove restrizioni in Emilia-Romagna per quanto riguarda luoghi di aggregazione come parchi e giardini pubblici e lo spostamento delle persone fisiche. Lo prevede l'ordinanza firmata nella serata di ieri dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Il provvedimento vale in tutto il territorio regionale da oggi stesso fino al 3 aprile prossimo. Vengono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. Viene poi limitato l'uso della bicicletta, consentito esclusivamente «per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche»: quindi ragioni di lavoro, di salute o altre necessità, come ad esempio gli acquisti di generi alimentari. Identica limitazione per gli spostamenti a piedi. Un'unica deroga è possibile: se la motivazione è legata alla necessità di praticare attività motoria - come ad esempio una passeggiata per ragioni di salute, oppure l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche - si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

Sono 332 i posti letti per pazienti Covid-19 allestiti in più nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Il totale passa così a 3.023: 2.607 ordinari e 416 di terapia intensiva.