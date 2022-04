Coronavirus, ultimi dati. Italia 70.803 nuovi casi (-3,5% dalla settimana scorsa) e 129 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

I DATI DEL CONTAGIO

Sono 70.803 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 74.350. Le vittime sono invece 129, in calo rispetto alle 154 di ieri. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano contati 73.357 test, si registra un calo -3,5%.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 477.041, per un tasso di positività che si attesta al 14,8%, in lieve aumento rispetto al 14,4% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva risultano 493, 17 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 72. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.949, ovvero 32 in meno rispetto a ieri.

Loading...

In Lazio 9.115 positivi e 4 decessi

Oggi nel Lazio, su 10.069 tamponi molecolari e 50.149 tamponi antigenici, per un totale di 60.218 tamponi, si registrano 9.115 nuovi casi positivi (+655); sono 4 i decessi (-5), 1.193 i ricoverati (-9), 76 le terapie intensive (-1) e +6.648 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 4.065”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Basilicata 948 nuovi casi

In Basilicata sono 948 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 3.874 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Ruoti. Sono state registrate 708 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 106 (-3) di cui 3 in terapia intensiva: 55 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 51 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 25.800. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 287 somministrazioni. Finora 467.917 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.137 hanno ricevuto la seconda (79,7 per cento) e 352.109 sono le terze dosi (63,6 per cento), per un totale di 1.261.438 somministrazioni effettuate.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Toscana 4.698 nuovi casi e altri 7 morti

In Toscana sono 993.875 i casi complessivi di positività al Covid, 4.698 in più rispetto a ieri (1.359 confermati con tampone molecolare e 3.339 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 4.698 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).