In Italia 2.499 casi e 23 decessi. Nuovo record di tamponi: 120.301 Per i test è il nuovo record giornaliero, che supera quello già registrato ieri di 118.236 (erano stati 105.564 il 30 settembre)

Tamponi alla scuola superiore Vian di Anguillara, vicino a Roma (Ansa)

Per i test è il nuovo record giornaliero, che supera quello già registrato ieri di 118.236 (erano stati 105.564 il 30 settembre)

1' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia sono 319.908 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +2.499 rispetto a ieri quando erano stati +2.548 (+1.851 il 30 settembre). Bisogna tornare al 25 aprile scorso, quando l’Italia era ancora in pieno lockdown, per trovare un numero simile di contagi giornalieri: 2.622 (ma quel giorno le vittime furono 415).

Il numero dei decessi sale a 35.941: +23 rispetto a ieri quando erano stati +24 (+19 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 120.301 (per un totale di 11.572.459): è il nuovo record giornaliero, che supera quello già registrato ieri di 118.236 (erano stati 105.564 il 30 settembre). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 229.970 (+1.126). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 53.997 (+1.350). In crescita costante la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 3.142 (+45, ieri l’aumento era stato di +50) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 294 (+3, ieri era stato +11). I positivi in isolamento domiciliare sono 50.561 (+1.302).