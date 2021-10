Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 277 casi e un decesso

2' di lettura

È di 277 nuovi casi (età media 39 anni) e di un morto per Covid (un uomo 90enne di Arezzo) l’aggiornamento delle 24 ore in Toscana secondo il consueto report della Regione. Il numero dei deceduti sale a 7.176 vittime dall’inizio della pandemia. I nuovi positivi salgono così a 282.744 casi totali registrati dall’inizio della pandemia (+0,1% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti - che sono stati 325 nelle 24 ore - crescono dello 0,1% in un giorno sul numero totale e raggiungono quota 268.920.

Continua il calo, ma nelle 24 ore è in frenata, del numero degli attualmente positivi che sono oggi scesi a 6.648 (-0,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 263 (-2 persone su ieri, pari al -0,8%) di cui 35 in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri). Ci sono altre 6.385 persone positive in isolamento a casa con “sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi” (-47 su ieri pari al -0,7%). Inoltre sono scese a 16.158 (-379 unità, -2,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva Asl, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Basilicata, 26 contagi e 1 decesso

In Basilicata sono 26 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti), su un totale di 979 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Oppido Lucano. I lucani guariti o negativizzati sono 62. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 36 (-2) di cui 1 (-1) in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.209 (-37). Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.193 somministrazioni ieri.

Finora 421.718 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,2 per cento del totale della popolazione residente) mentre 378.133 hanno completato il ciclo vaccinale (68,3 per cento), per un totale di 799.581 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,7 per cento di prime dosi somministrate e con il 92,4 per cento di completamento del ciclo vaccinale. A partire da lunedì verranno somministrate le terze dosi del vaccino agli over 80 e ai cosiddetti ultrafragili. I cittadini potranno recarsi direttamente presso i punti vaccinali, presentando la tessera sanitaria. Gli over 80 che sono stati vaccinati a domicilio saranno invece contattati dalle rispettive Asl di appartenenza.

Veneto, +457 contagi nelle ultime 24 ore

È un grafico quasi piatto quello dei contagi Covid in Veneto, che da settimane viaggiano costantemente fra i 3-400 nuovi casi al giorno. Oggi i nuovi positivi sono 457 (ieri erano stati 349). Si registrano anche due vittime che portano il totale dei decessi a 11.778. Gli infetti dall’inizio dell’epidemia sono 470.031. Lo riferisce il report della Regione. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 10.433 (-146). Gli attuali positivi sono 10.579 (-39). Sostanzialmente stabili i dati ospedalieri. I ricoverati nelle aree mediche sono 221 (+1), quelli nelle terapie intensive 53 (-1).