Coronavirus, ultime notizie. In Italia 1.326 nuovi casi e 6 decessi. Nuovo record di tamponi I test processati nelle ultime 24 ore sono stati 102.959: per la prima volta sopra la soglia dei 100mila. Aumentano i malati ricoverati (+57) e quelli in terapia intensiva (+2)

La Mostra del Cinema di Venezia (Reuters)

I test processati nelle ultime 24 ore sono stati 102.959: per la prima volta sopra la soglia dei 100mila. Aumentano i malati ricoverati (+57) e quelli in terapia intensiva (+2)

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia dall’inizio della pandemia sono 271.515 i casi di coronavirus: +1.326 rispetto a ieri quando erano stati + 978 (+996 il 31 agosto). Il numero dei decessi sale a 35.497: +6 rispetto a ieri quando erano stati +8 (+6 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 102.959 (per un totale di 8.828.868 1): in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 81.050 (58.518 il 31 agosto). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 208.201 (+257). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 27.817 (+1.063). Leggermente in crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 1.437 (+57 con aumento del 4,13%) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 109 (+2 con crescita dell’1,87%). I positivi in isolamento domiciliare sono 26.271 (+1.004 con aumento del 3,97%).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Regioni con zero contagi

Solo la regione Molise registra oggi zero contagi. Due nuovi casi per Basilicata e Valle d’Aosta, a seguire tutte le altre. Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato in Lombardia con 237, a seguire Veneto con 163, Lazio con 130, Campania con 117, Emilia-Romagna con 107.

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita, i nuovi contagi sono +237 appunto rispetto a ieri, quando erano stati +242. Sono 17.082 i tamponi giornalieri (che portano il totale a 1.630.115), in crescita rispetto ai 16.200 di ieri (9.866 il 31 agosto). Il totale dei decessi sale a 16.869: +2 rispetto a ieri, quando erano stati pure +2. Continua a salire il numero dei guariti e dei dimessi: 76.407 (+39)). Cresce leggermente il numero dei ricoverati: 220 (+8), e anche quello dei malati in terapia intensiva: 22 (+1).

Milano si conferma la provincia più colpita e anche quella con il maggior numero di nuovi casi: 89 (ieri 114), di cui 57 (ieri 67) a Milano città. Seguono Brescia con 28 (ieri 43) e Bergamo con 25 (ieri 11).