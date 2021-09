Coronavirus, ultimi dati. In Veneto altri 844 casi e 2 decessi

2' di lettura

Continua a crescere di giorno in giorno il numero di nuovi contagi da Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 844 (+153 da ieri) nuovi casi e due decessi. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 8 di stamane. Il totale dei contagiati è ora 456.338, quello delle vittime 11.691. Sul fronte ospedaliero stabili i ricoveri, con 231 (-1) nei reparti ordinari e 55 (+1) in terapia intensiva. Le persone attualmente positive e in isolamento in regione sono 13.056 (+261).

In Toscana 615 nuovi casi e 5 decessi

In Toscana sono 615 i nuovi casi Covid (593 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico), che portano il totale a 272.418 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da cronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 254.472 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.045 tamponi molecolari e 9.379 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,3% è risultato positivo. Sono invece 7.203 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,5% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 10.921, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 461 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (5 in più). Si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 78,6 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Pisa, 1 a Arezzo). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 615 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 33% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Spallanzani, 76 pazienti ricoverati, 16 in terapia intensiva

All’Istituto Spallanzani di Roma, in questo momento, “sono ricoverati in regime di ricovero ordinario 76 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2” (1 in più di ieri), “di cui 1 in via di dimissione”, mentre sono “16 i pazienti in terapia intensiva” (uno in meno rispetto a ieri). Questo l’ultimo bollettino dell’Istituto per le malattie infettive capitolino. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3.078.