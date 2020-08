Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così tanti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescita I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 77.442 contro i 71.095 di ieri. In aumento gli attualmente positivi ( +654), gli ospedalizzati (+17) e i ricoverati in terapia intensiva (+2)

Al via tamponi a Malpensa, priorità a stranieri e lombardi

2' di lettura

In Italia sono 256.118 i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia: +845 rispetto a ieri, quando erano stati +642 (+403 il 18 agosto). Lo comunica il bollettino quotidiano del ministero della Sanità e della Protezione civile. Per avere un numero così alto bisogna tornare indietro al 16 maggio, quando le nuove infezioni erano state 875.

I decessi salgono a 35.418: +6 rispetto a ieri, quando erano stati +7 (+5 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 77.442 (per un totale di 7.790.596): in crescita rispetto a ieri, quando i test erano stati 71.095 (53.976 il 18 agosto).

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 204.686: +180 (+0,09%). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 16.014: +654 (+4,26%). Leggermente in crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 883 (+17) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 68 con due nuovi malati entrambi ricoverati in Lombardia. I positivi in isolamento domiciliare sono 15.063, anche questi in aumento:+635 (+4,40%).

Regioni con zero contagi

Nessuna regione può vantare oggi zero contagi come era successo ieri (l’ultima regione senza nuovi casi è stata la Valle d’Aosta il 18 agosto). È in Veneto che si conta il maggior numero di nuove infezioni: 159 (triplicate rispetto a ieri), seguono Lombardia con 154, Lazio con 115, Campania con 59.

Lombardia

In Lombardia, la regione che rimane la più colpita dal coronavirus, sono 97.718 i casi dall’inizio dell’epidemia: +154 (di cui 30 debolmente positivi) rispetto a ieri, quando erano stati +91 (+50 il 18 agosto). I decessi salgono a 16.846: +2 nelle ultime 24 ore contro i +4 di ieri (erano zero martedì). I tamponi effettuati sono 13.757 (che portano il totale complessivo a 1.432.476), in aumento rispetto ai 9.000 di ieri (erano stati 5.548 il 18 agosto). Effetto anche dei controlli negli aeroporti. Oggi inoltre sono iniziati i test anche all’aeroporto di Malpensa.