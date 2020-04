Lombardia, quasi 3 miliardi in campo per la ripartenza Con il progetto di legge Più Lombardia la regione più colpita mette in campo un fondo da 2 miliardi 470 milioni per la ripresa

Il progetto di legge intitolato Più Lombardia include un fondo da 2 miliardi 470 milioni per la ripresa, 400 milioni per Province ed enti locali e 130 milioni per investimenti strategici. Una delle iniziative che prevede è la ricapitalizzazione della Pedemontana lombarda e l'impegno per far partire i cantieri delle infrastrutture previste per le Olimpiadi 2026.

Ai Comuni sono riservati 348 milioni 500 mila euro per opere pubbliche a iniziare dal 31 ottobre 2020: denaro che può finanziare interventi per la mobilità sostenibile, lo sviluppo territoriale, il dissesto idrogeologico, per efficientamento e risparmio energetico, illuminazione pubblica ma anche interventi per edifici pubblici e patrimonio culturale.

Alle Province invece sono riservati 51 milioni 350 mila euro per la viabilità e l'edilizia scolastica. 60,5 milioni di euro sono a favore dei comuni del Milanese di cui 4 milioni di euro per la città capoluogo. Obiettivo: far ripartire il motore dell'economia lombarda.

Dice il presidente Attilio Fontana: “Questo nostro piano di investimenti, tanto straordinario da non avere precedenti dal dopoguerra, segnerà l'inizio della ripartenza. La Lombardia, culla dei liberi Comuni, riparte dalle sue radici, dalle sue comunità che in questi mesi hanno resistito. Riparte dai sindaci che saranno finalmente in condizione di dare risposte concrete ai cittadini: strade, scuole, viadotti, impianti sportivi, manutenzioni, prevenzione del dissesto idrogeologico e tutte le opere necessarie alla ripartenza. Un Piano Marshall che punta su operosità, sviluppo e sicurezza, come già anticipato dalle nostre linee guida in Lombardia si lavorerà all' insegna delle 5 D (Distanza, Dispositivi, Digitale, Diagnosi, Diritti)».

