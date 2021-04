Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 12.074 casi e 390 vittime. Tasso di positività a 4,11%

3' di lettura

In Italia si registrano, nelle ultime 24 ore, altri 12.074 casi e 390 vittime di coronavirus, su 294.045 tamponi effettuati. Sono 3.151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 93 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 182 (ieri 141). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 23.255 persone, in calo di 487 rispetto a ieri.

In Toscana altri 644 casi e 28 decessi

In Toscana sono 217.993 i casi di positività al coronavirus, 644 in più rispetto a ieri (620 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 187.011 (85,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.269 tamponi molecolari e 11.762 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,8% è risultato positivo. Sono invece 6.944 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 25.071, -2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.822 (28 in meno rispetto a ieri), di cui 269 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 28 nuovi decessi: 21 uomini e 7 donne con un'età media di 80,8 anni.

Questi i dati - accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 644 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (620 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico). Sono 59.708 i casi complessivi ad oggi a Firenze (189 in più rispetto a ieri), 19.619 a Prato (93 in più), 20.406 a Pistoia (61 in più), 12.224 a Massa-Carara (24 in più), 22.733 a Lucca (66 in più), 26.828 a Pisa (56 in più), 16.077 a Livorno (44 in più), 19.968 ad Arezzo (35 in più), 12.088 a Siena (44 in più), 7.787 a Grosseto (32 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 358 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 175 nella Nord Ovest, 111 nella Sud Est.

Basilicata, 149 contagi e 5 decessi

In Basilicata sono 149 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (144 sono residenti), su un totale di 1.614 tamponi molecolari, e cinque sono i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono di Matera, Potenza e Tito; inoltre nel bollettino vengono riportati anche i decessi di due persone di Policoro e Pomarico, avvenuti nelle giornate del 16 e del 17 aprile, non comunicati in precedenza. I lucani guariti o negativizzati sono 98. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.548 (+41), di cui 5.366 in isolamento domiciliare.

Sono 15.819 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 484 quelle decedute. In lieve aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 182 (+1): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 18 in medicina d'urgenza, 6 in terapia intensiva e 19 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 36 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 11 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10 (-3). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 307.066 tamponi molecolari, di cui 282.094 sono risultati negativi, e sono state testate 180.346 persone.