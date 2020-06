Coronavirus, altri 262 casi e 49 vittime. In Lombardia giù le terapie intensive Il totale di casi arriva a 238.275, mentre il bilancio di decessi sale a 34.610

L’epidemia di Covid-19 in Italia registra altri 262 casi (+0,1%) e 49 vittime (+0,1%). Il totale di casi arriva così a 238.275, mentre il bilancio di decessi sale a 34.610. I dimessi/guariti salgono a 182.453 (+546, un incremento dello 0,30%). La Lombardia si mantiene epicentro dell’epidemia con 165 casi, il 62,9% del totale. Venerdì l'aumento era stato di 1.363. Sono 7 le regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata.

In Lombardia calano terapie intensive, +23 decessi

Sono 165 i nuovi positivi in Lombardia (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri) per un totale di 92.840 contagiati dall'inizio della pandemia. Sono in calo sia i ricoveri in terapia intensiva (-6, 54 in totale) che negli altri reparti, (-136, 1.401 in totale). I decessi sono 23 per un totale di 16.557 morti in regione.

“Dei 165 positivi di oggi (87 debolmente positivi), 102 riguardano tamponi eseguiti a seguito di positività ai test sierologici, 4 sono riferiti a operatori socio sanitari e 8 a ospiti delle RSA”: è quanto ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, aggiungendo che “prosegue il trend positivo sul fronte ospedaliero” e che “due città, Lodi e Pavia, fanno registrare 0 contagi”. I 165 nuovi positivi sono infatti quasi tutti divisi nelle tre province lombarde più colpite: 69 a Milano (24.130 in totale), di cui 26 a Milano città, 31 a Bergamo (14.096) e 27 a Brescia (15.442)

Lazio: 14 casi positivi, 4 legati al focolaio del San Raffaele

Nel Lazio oggi si registrano 14 casi positivi e di questi 4 casi sono riferiti ad una coda del focolaio del San Raffaele Pisana dove sono stati effettuati ulteriori 430 tamponi su tutto il personale e i pazienti. I quattro nuovi casi riguardano operatori della struttura già posti in sorveglianza domiciliare. Il focolaio raggiunge così un totale di 118 casi positivi e 6 decessi correlati. C'è stato un decesso nelle ultime 24 ore mentre sono stati 14 i guariti raggiungendo un totale complessivo di 6.195. Inoltre si registrano anche 4 casi di importazione, già tutti isolati, da Egitto, Brasile, Piemonte e Bergamo.