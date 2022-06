Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 16.571 casi (+59,8% da settimana scorsa) e 59 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 20 giugno 2022, altri 16.571 casi e 59 vittime di coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano contati 10.371 casi, si registra un incremento del 59,8% dei contagi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 79.375, per un tasso di positività del 20,8%: un dato, a sua volta, in ascesa del 13,90% rispetto al 50,2% di sette giorni fa. I dati aggiornati su Lab24.

In Toscana altri 605 casi

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 605 su 2.904 test di cui 507 tamponi molecolari e 2.397 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 20,83 (69,3% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani.

In Fvg 197 nuovi casi, nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 962 tamponi molecolari sono stati rilevati 28 nuovi contagi. Sono inoltre 633 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 169 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 96. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi non si registrano decessi. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.144, con la seguente suddivisione territoriale: 1.288 a Trieste, 2.414 a Udine, 971 a Pordenone e 471 a Gorizia. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 388.181 persone

In Veneto 1.174 nuovi casi, 506 ricoveri e nessun decesso

Sono 1.174 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto questo lunedì mentre erano 3.078 ieri. Ancora in crescita il numero delle persone attualmente positive: oggi 40.176 rispetto ai 39.598 di ieri. Crescono anche i ricoveri totali, oggi 506 rispetto ai 492 di 24 ore fa per effetto di un incremento di quelli in area non critica (478 contro i 465 di ieri) e di una contestuale salita del numero dei pazienti in terapia intensiva (28 contro i 27 di ieri). Oggi non si registrano decessi mentre ieri se n’era registrato uno.