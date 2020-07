Coronavirus, in Italia oggi 190 nuovi casi e 13 morti I dati sono stati comunicati dalla protezione civile

Il mercato Esquilino, a Roma, chiuso per mancato rispetto delle normative di sicurezza anti-covid (ANSA/ FABIO FRUSTACI)

I dati sono stati comunicati dalla protezione civile

I nuovi casi di coronavirus emersi da tampone positivo oggi in Italia sono 190, per un totale di 244.624 da inizio epidemia. In termini percentuali l’aumento dei casi totali è dello 0,07% (ieri +0,08%). I decessi sono 13, per un totale di 35.058. Gli attualmente positivi, ovvero le persone malate, sono 12.404, 36 in meno di ieri. Qui tutti i dati e i grafici aggiornati.

Focus Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

Sono 56 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui a 12 seguito di test sierologici e 11 ”debolmente positivi”, con 4.288 tamponi effettuati. I decessi sono 8 per un totale complessivo di 16.796 morti in regione dall'inizio della pandemia. C'è un ricoverato in meno nei reparti di terapia intensiva: (21 in totale), 3 in più negli altri reparti (151 in totale) Ci sono 11 nuovi contagiati nella provincia di Milano, di cui 9 a Milano città, 22 a Bergamo e 5 a Brescia. Non ci sono nuovi contagiati a Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio. Stesso numero di nuovi casi, invece, per le altre due regioni con il maggior numero di casi, ovvero Emilia Romagna e Veneto: 42 per ciascuna regione.

Il calo delle terapie intensive



I ricoveri in terapia intensiva scendono di due unità a quota 47 (erano oltre 4.068 il 3 aprile, giorno con il dato più alto prima della lunga discesa) mentre aumentano a 745 i ricoveri (+2). Anche la scorsa settimana si sono registrati dei rialzi nel numero dei ricoveri non gravi, ma si è trattato di rialzi di qualche giorno che non hanno invertito il trend al ribasso. Restano in isolamento domiciliare 11.612 pazienti (-36).