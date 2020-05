Coronavirus, ultime notizie: in Italia 665 nuovi casi (+0,29%) e 161 decessi (+0,50%) Continua a crescere il numero dei guariti a 132.282 (+2.881 con un incremento del 2,23%) e a calare quello degli attualmente positivi a 62.752 (-2.377 con un calo del 3,65%)

Sanificazione a Ladispoli, Roma (Ansa)

Continua a crescere il numero dei guariti a 132.282 (+2.881 con un incremento del 2,23%) e a calare quello degli attualmente positivi a 62.752 (-2.377 con un calo del 3,65%)

1' di lettura

In Italia sono 227.364 i casi di coronavirus: +665 (+0,29%). I decessi sono 32.330: +161 (+0,50%). Lo comunica la Protezione Civile. Continua a crescere il numero dei guariti a 132.282 (+2.881 con un incremento del 2,23%) e a calare quello degli attualmente positivi a 62.752 (-2.377 con un calo del 3,65%). Continua anche l’allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati con sintomi che scende a 9.624 (-3,67%), quello dei malati in terapia intensiva che arriva a 676 (-5,59%) e quello dei positivi in isolamento domiciliare che si attesta a 62.752 (-3,62%). Il numero dei tamponi tocca quota 3.171.719, ciò vuol dire che i tamponi processati sono tanti, il rapporto percentuale tra casi trovati e tamponi complessivi fatti è al suo minimo (1%). Al minimo anche il rapporto percentuale tra casi scoperti e persone testate (1,7%).

Lombardia

In Lombardia, la regione italiana più colpita dall’epidemia, i casi di coronavirus sono 85.775: +294. I decessi sono 15.662. Il numero dei guariti sale a 43.442 e quello degli attualmente positivi scende a 26.671. Anche qui si attenua la pressione sugli ospedali con 4.281 ricoverati e 231 malati in terapia intensiva.