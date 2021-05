Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 559 casi e 15 decessi

2' di lettura

In Toscana sono 559 i nuovi casi positivi al Covid (542 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico), che portano il totale a 238.342 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 218.890 (91,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.148 tamponi molecolari e 9.897 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 8.149 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.862, -4,5% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 877 (52 in meno rispetto a ieri), di cui 158 in terapia intensiva (12 in meno). Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 10 uomini e 5 donne con un'età media di 77,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 559 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

In Veneto altri 293 contagi e 8 vittime

Sono 293 i contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Veneto su 32.373 test analizzati, con un'incidenza dello 0,90%. I morti sono 11.507, 8 in più. I positivi oggi ammontano a 12.646. I pazienti con sintomi Covid ricoverati sono 903 in totale, 38 in meno rispetto a ieri: 804 in area non critica (-24) e 99 in terapia intensiva (-14). I dimessi sono 21.434. È quanto emerge dal bollettino fornito dalla Regione.

In Basilicata 54 casi e nessun decesso



Sono 54 i positivi al Covid registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore a fronte di 1.112 tamponi molecolari: del totale 51 sono residenti in regione. È quanto emerge dal bollettino della task force regionale. Le positività riguardano: 1 persona residente nel Lazio e in isolamento a Lagonegro, 1 persona di nazionalità estera in isolamento a Vaglio, 1 persona residente e in isolamento in Puglia, 1 residente ad Acerenza (in isolamento a Potenza), 1 ad Atella, 1 ad Avigliano, 1 a Balvano, 2 a Baragiano, 1 a Bella, 3 a Lagonegro, 2 a Lavello, 7 a Matera, 2 a Melfi, 4 a Montemilone, 1 a Muro Lucano, 14 a Potenza, 1 a Rapolla, 1 a Rivello, 1 a Rotondella, 2 a Salandra, 3 a San Chirico Raparo, 1 a Satriano di Lucania (in isolamento a Tito) e 2 a Valsinni. Nella stessa giornata non sono stati segnalati decessi legati al Covid-19 e sono state registrate 88 guarigioni di residenti, a cui si aggiunge la guarigione di 1 persona di nazionalità estera in isolamento a Palazzo San Gervasio.