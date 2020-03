Coronavirus, ultime notizie: in Italia 4.670 nuovi casi e record di 627 vittime: oltre 4mila il totale Bilancio in Italia: ci sono 37.860 malati di coronavirus, 4.032 decessi, 5.129 guariti, 2.655 in terapia intensiva

Coronavirus: chiusi parchi e giardini, limiti allo sport all'aperto

Sono 37.860 i pazienti contagiati da coronavirus in Italia “attualmente positivi”, 4.670 in più rispetto a ieri. Lo ha detto il commissario all'emergenza, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa quotidiana alla Protezione civile. I decessi salgono di 627 unità a quota 4.032 mentre i pazienti guariti sono 5.129 (689 in più rispetto a ieri). Il numero complessivo dei contagiati da inizio epidemia ha raggiunto i 47.021, in aumento di 5.322 casi. Dei contagiati, 19.185 sono in isolamento domiciliare, mentre sono 2.655 i malati in terapia intensiva, “il 7% del totale”, ha aggiunto Borrelli.

Come leggere i dati

Nella categoria “attualmente positivi” ci sono le persone risultate positive al tampone e dunque in uno stato di attenzione da parte del sistema sanitario, che siano in isolamento domiciliare, ricoverati con sintomi o ricoverati in terapia intensiva. Chi esce da questa categoria entra a far parte di una delle altre due: quella dei guariti o quella dei deceduti. C'è infine il numero dei casi totali da inizio epidemia. La variazione di quest'ultimo numero ci dice quanti sono i nuovi malati di Covid-19 giornalieri.

Il picco

“Non sapremo di preciso quando ci sarà il picco”, ha aggiunto Borrelli, “stimiamo la settimana prossima, o quella successiva”.

Lombardia

Rispetto al dato di 24 ore fa, in Lombardia si sono registrati 381 decessi di pazienti colpiti dal coronavirus. È il dato più alto dall'inizio dell'epidemia, che porta il totale delle vittime a 2.549, come spiega in conferenza stampa l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. In Lombardia, “i pazienti positivi sono 22.264, +2380 rispetto a ieri, i ricoverati sono 7.735, con un aumento di 348, a cui vanno aggiunti 1050 persone ricoverate in terapia intensiva, 44 in più”, dichiara Gallera, per poi aggiungere che sono 4.235 i dimessi.

Bergamo e Brescia

Il contagio corre ancora nelle province di Bergamo e Brescia, le più colpite dall'epidemia. Nel bergamasco sono 5554 le persone contagiate, 509 più di ieri, nel bresciano 4648, 401 in più rispetto a ieri. In provincia di Cremona i contagiati sono 2392, in crescita di 106, nel lodigiano 1597, 69 più di ieri, in provincia di Monza Brianza 816, 321 più di ieri. Nel Mantovano i covid positivi sono 723 (+87), nel pavese 1105 (+9).