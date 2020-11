Coronavirus, ultime notizie: altri 37.242 casi con 238.077 tamponi e 699 vittime I dati del 20 novembre

Coronavirus: il bollettino del 20 novembre- I dati di oggi

I dati del 20 novembre

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano il 20 novembre altri 37.242 casi di coronavirus, con 238.077 tamponi e 699 vittime. In Lombardia sono stati rilevati 9.221 casi, in Campania 4.226 e in Piemonte 3.861. Gli attualmente contagiati salgono a 777.176 (+15.505) con 33.957 ricoverati con sintomi (+347) e 3.748 in terapia intensiva (+36). Sono in isolamento domiciliare 739.471 pazienti mentre sono 21.035 le nuove persone guarite o dimesse. «C'è una stabilizzazione del numero dei casi positivi ma i decessi sono sempre tanti e questo non è un dato rassicurante». Lo ha detto Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero della Salute

In FVG altri 1.018 nuovi contagi

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.018 nuovi contagi (il 13,53 per cento dei 7.522 tamponi eseguiti) e 28 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 22.940, di cui: 5.949 a Trieste, 9.475 a Udine, 4.500 a Pordenone e 2.719 a Gorizia, alle quali si aggiungono 297 persone da fuori regione.

Loading...

I casi attuali di infezione sono 12.380. Salgono a 54 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 505 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 608, con la seguente suddivisione territoriale: 260 a Trieste, 183 a Udine, 144 a Pordenone e 21 a Gorizia. I totalmente guariti sono 9.952, i clinicamente guariti 205 e le persone in isolamento 11.616.

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

In Basilicata contagi in calo, tre decessi

In Basilicata oggi si registrano tre decessi e un calo dei contagi da coronavirus. Secondo quanto reso noto dalla task force regionale, il numero delle vittime lucane è quindi salito a 104. Ieri sono stati analizzati 2.087 tamponi: 232 sono risultati positivi, di questi 218 riguardano persone residenti in regione (ora gli attualmente positivi sono 4.772). Il giorno prima, invece, su 2.147 test i positivi erano stati 290. In aumento il dato delle persone ricoverate (181 rispetto alle 175 del precedente aggiornamento), mentre scende da 28 a 27 quello delle terapie intensive. Ieri sono state registrate anche 35 guarigioni (in totale 974). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata, sono stati analizzati 136.301 tamponi, di cui 129.298 risultati negativi.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Dove eravamo rimasti

Ieri si sono registrati 36.176 i nuovi positivi al coronavirus, portando il totale dall'inizio della pandemia, a quota 1.308.528 (+2,84%). I morti, nelle 24 ore precedenti alla rilevazione, sono stati 653 così da totalizzare le 47.870 unità da febbraio a questa parte (+1,38%).