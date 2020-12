Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 10.872 casi su 87.889 tamponi e 415 decessi. Tasso di positività al 12,4 I dati del 21 dicembre

In Italia si sono registrati il 21 dicembre altri 10.872 casi di coronavirus su 87.889 e 415 decessi. Lo comunica il ministero della Salute. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi individuati è attorno al 12,4, ancora in aumento, di oltre un punto, rispetto al valore di domenica (11).

Lazio, 1205 positivi e 42 decessi, rapporto al 9%

Su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-1.344) si registrano 1.205 casi positivi (-8), 42 i decessi (+21) e +1.451 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri aumentano i decessi e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 9%. I casi a Roma citta' sono stabili a quota 500

Nelle Marche 162 positivi

Sono 162 i positivi nel percorso nuove diagnosi rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore. Un numero più basso, come ogni lunedì, per la minore quantità di tamponi analizzati la domenica. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24ore sono stati testati 1.434 tamponi: 889 nel percorso nuove diagnosi (di cui 450 nello screening con percorso Antigenico) e 545 nel percorso guariti. Sui 162 positivi, 71 sono in provincia di Pesaro Urbino, 58 in quella di Ancona, 13 in quella di Fermo, 12 in quella di Macerata, 7 in quella di Ascoli Piceno e 1 da fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21), contatti in setting domestico (34), contatti stretti di casi positivi (46), contatti in setting lavorativo (4), contatti in ambienti di vita/socialità (15), contatti in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2), screening percorso sanitario (6). Per altri 32 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 450 test del percorso antigenico sono stati riscontrati 29 casi positivi, da sottoporre al tampone molecolare.

In Basilicata 111 nuovi positivi e quattro morti

Centoundici dei 1.649 tamponi analizzati in Basilicata nel fine settimane passato sono risultati positivi, ma solo 96 riguardano persone residenti in regione: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che si sono registrati anche altri quattro decessi. In due giorni sono guarite 105 persone, portando a 3.742 il totale delle persone che hanno superato il coronavirus, mentre il totale delle vittime è salito a 220. I lucani “attualmente positivi sono 5.788”, 5.689 dei quali sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera sono 99, otto delle quali sono in terapia intensiva (quattro a Potenza e quattro a Matera). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 174.938 tamponi, 162.780 dei quali sono risultati negativi.