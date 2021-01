Coronavirus, ultime notizie. In Veneto altri 1.003 casi e 108 decessi I dati del 21 gennaio

I dati del 21 gennaio

Il Veneto registra 1.003 contagi Covid nelle ultime 24 ore e 108 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli infetti da inizio epidemia raggiungono quota 302.489, i morti sono 8.364. Continua a scendere la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 2.465 (-95), quelli nelle terapie intensive 333 (-5).

Sicilia, Musumeci: se i dati non calano non escludo lockdown

«Siamo preoccupati, il diritto alla vita è prioritario, e se il contagio non dovesse abbassarsi noi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d'intesa con il Governo nazionale e non escludo che si possa arrivare ad un lockdown come quello della scorsa primavera». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine di un incontro stampa a Palazzo d'Orleans. «La zona rossa di questo periodo non è la stessa della scorsa primavera - ha sottolineato il governatore - ma questo lo ha deciso il governo nazionale e noi abbiamo recepito per intero il Dpcm apportando qualche qualche piccola misura restrittiva. Siamo molto allarmati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento. Basta guardare le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza di cittadini».

Ieri 13.571 casi e 524 decessi

Sono stati 13.571 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di mercoledì 20 gennaio, portando il totale, dall'inizio della pandemia, a quota 2.409.616 (+0,56% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 524 così da totalizzare le 83.681 unità da febbraio a questa parte (+0,63%). Il tasso di positività è al 4,9%, in aumento rispetto al 4,1% di 24 ore fa.