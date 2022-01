Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altre 34 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono trentaquattro - quindici donne e diciannove uomini con un’età media di 82,7 anni - le persone decedute per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana, con il totale dei decessi che sale a 7.983. I casi complessivi di positività in regione sono 641.153. L’età media dei 13.029 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). I guariti, che oggi sono 12.598 in più rispetto a ieri, raggiungono quota 452.782 (70,6% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 180.388, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.465 (11 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (1 in più). Complessivamente, 178.923 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (386 in più rispetto a ieri, più 0,2%). Sono 45.941 (5.098 in più rispetto a ieri, più 12,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Sardegna: 1.610 nuovi contagi in 24 ore, 8 i decessi

In Sardegna si registrano oggi 1610 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4524 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23578 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 269 (4 in più di ieri ). I casi di isolamento domiciliare sono 22161 (276 in più di ieri). Si registrano 8 decessi: 1 uomo di 84 anni, residente nella provincia di Sassari; 1 uomo di 88 anni, residente nella provincia di Nuoro; 4 uomini e 1 donna, di 63, 79, 81, 95 e 68 anni, tutti residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 82 anni residente nella provincia di Oristano.

Abruzzo: 3.748 nuovi positivi e 12 decessi oggi

Sale a 2.738 il bilancio dei pazienti deceduti che registra 12 nuovi casi oggi in Abruzzo, di età compresa tra i 63 e i 93 anni. Di questi 3 decessi sono segnalati in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila e un deceduto che risultava risiedere fuori regione. Altri 3 decessi risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalla Asl. Sino 221 i guariti dal virus e 3.748 i nuovi positivi al Covid, di età compresa tra 2 mesi e 102 anni,l. Di quest’ultimi 2.371 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, tutti registrati oggi in regione. Il dato porta il totale dei contagiati, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 184.596 contagi. In quest’ultimo numero sono compresi anche 96.981 dimessi e guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 84.877 da ieri 3.418 in più.