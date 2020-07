Coronavirus, in Italia oggi 128 nuovi casi e 15 morti I dati sono stati comunicati dalla Protezione Civile

I primi risultati pubblicati da The Lancet, riguardanti il vaccino sviluppato a Oxford, sono incoraggianti (Foto Epa)

I dati sono stati comunicati dalla Protezione Civile

1' di lettura

I nuovi casi di coronavirus emersi da tampone positivo oggi in Italia sono 128, per un totale di 244.752 da inizio epidemia. I decessi sono 15, per un totale di 35.073. Gli attualmente positivi, ovvero le persone malate, sono 12.248, 156 in meno di ieri. Qui tutti i dati e i grafici aggiornati.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Dettaglio regionale

I nuovi positivi per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso.

Lieve rialzo terapie intensive

I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri (variazioni in positivo di un giorno ci sono state anche nelle scorse settimane, ma non ci sono inversioni del trend), i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181).