Coronavirus, continua il calo: oggi 5.218 casi (-31% in una settimana)

I nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia sono 5.218, contro i 5741 di ieri e i 7.567 di venerdì scorso (-31%). Sono invece 218 le vittime in un giorno, di queste tuttavia 85 sono state aggiunte su oggi dalla regione Campania ma sono un arretrato dei giorni precedenti, il numero reale è dunque 133. Ieri i morti erano stati 164 e una settimana fa 182.

Sono 269.744 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 251.037. Il tasso di positività è dell'1,9%, in calo rispetto al 2,3% di ieri (-0,4%) e al 2,5% di venerdì scorso (-0,6%).

I ricoverati scendono sotto i 10mila

Sono 51 i pazienti entrati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva con il coronavirus mentre, considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 1.469 il numero totale dei ricoverati, 75 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 458 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 9.925 andando per la prima volta da ottobre sotto 10mila.