Coronavirus, ultimi dati. In Puglia altri 3.020 casi e 4 decessi

Oggi in Puglia si registrano 3.020 nuovi contagi Covid su 20.004 test giornalieri (positività al 15% dal 20,4% di ieri) e quattro morti. I nuovi casi sono stati individuati 846 in provincia di Bari, 261 nella Bat, 264 nel Brindisino, 310 nel Foggiano, 1.065 in provincia di Lecce, 252 nel Tarantino. Sono residenti fuori regione altre 12 persone contagiate mentre per ulteriori 10 casi la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 104.084 persone attualmente positive 575 sono ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia, 288 positivi e 2 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.531 tamponi molecolari sono stati rilevati 74 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,83 per cento. Sono inoltre 1.950 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 214 casi (10,97%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 4, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 136. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (24,65%), seguita dalla 50-59 (16,67%) e 30-39 (11,81%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 persone: un uomo di 91 anni di Pordenone (deceduto in ospedale) e un uomo di 72 anni di Trieste (deceduto in ospedale). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.866, con la seguente suddivisione territoriale: 1.192 a Trieste, 2.313 a Udine, 924 a Pordenone e 437 a Gorizia. I totalmente guariti sono 297.743, i clinicamente guariti 130, mentre le persone in isolamento risultano essere 20.386.

Valle D'Aosta, nessun decesso e 17 nuovi contagi

Nessun decesso e 17 nuovi casi positivi al Covid in Valle D'Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus in regione da inizio epidemia a 31.974. I positivi attuali sono 1.166 di cui 1.147 in isolamento domiciliare e 19 ricoverati in ospedale. Il totale delle persone guarite sale a 30.286, in aumento di 35 unità rispetto a ieri. I nuovi casi testati sono complessivamente 129.948 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 481.550. Le persone decedute in Valle d'Aosta da inizio emergenza a oggi con diagnosi di Covid sono 522.