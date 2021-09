Covid, oggi in Italia 3.377 nuovi casi e 67 vittime. Tasso positività scende a 1,02%

Piemonte: un decesso e 225 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Un nuovo decesso (anche se non avvenuto nella giornata di oggi) di persona positiva al Covid-19 è stato comunicato oggi dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Quest’ultima ha registrato 225 nuovi casi(di cui 90 dopo test antigenico) per un tasso di positività pari all'1%, su 22.240 tamponi eseguiti, di cui 16.798 antigenici. Dei 225 nuovi casi, gli asintomatici sono 121 (53,8%). I casi sono così ripartiti: 98 screening, 111 contatti di caso, 16 con indagine in corso, 4 importati (3 dall'estero).Il totale dei casi positivi diventa quindi 381.253,così suddivisi su base provinciale: 31.223 Alessandria, 18.111 Asti, 12.018 Biella, 54.987 Cuneo, 29.673 Novara, 203.119 Torino, 14.245 Vercelli, 13.595 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.575 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.707 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

In Toscana 215 nuovi casi e 3 vittime

Oggi in Toscana, secondo quanto riporta il bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus, si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 86,3 anni. Sono 7.113 i deceduti nella regione dall’inizio dell’epidemia. I casi complessivi di positività al Coronavirus sono 279.771, 215 in più rispetto a ieri. L’età media dei 215 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). Le persone complessivamente guarite sono 264.578 (426 in più rispetto a ieri, più 0,2%). Gli attualmente positivi sono oggi 8.080, -2,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 389 (2 in più rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (2 in più).

Alto Adige, 66 nuovi casi

Sono 66 i nuovi casi Covid in Alto Adige: 34 tramite 1.053 tamponi pcr e 32 tramite 7.356 test antigenici. Sono sempre 66 i nuovi guariti. Scende da 22 a 19 il numero dei pazienti covid nei normali reparti ospedalieri, mentre resta stabile a nove quello dei ricoveri in terapia intensiva. 2.220 altoatesini sono in quarantena.

Basilicata, 39 nuovi positivi e altri due morti

Trentanove dei 937 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo riporta il bollettino della task force regionale, che registra anche due nuove vittime del covid (sono 588 i lucani morti, in totale, dall’inizio dell’epidemia). Le persone ricoverate negli ospedali sono 59 (quattro in più rispetto al dato precedente), tre delle quali in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono stabili, a quota 1.159. Ieri sono state somministrate 3.203 dosi di vaccino e 23 terze dosi. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 415.682 (75,1 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 360.602 (65,2 per cento). Le aziende sanitarie di Potenza e di Matera hanno annunciato quattro fine settimana “della cicogna”, riservati cioè alle donne in gravidanza, che potranno ottenere il vaccino senza prenotazione, semplicemente presentandosi ai punti vaccinali.