Coronavirus, ultime notizie: in Italia 187.327 casi (+1,83%) e 25.085 vittime (+1,77%). Rallenta il calo degli attualmente positivi (-0,01%) 3.370 nuovi casi e 437 vittime nelle ultime 24 ore. Aumentano i guariti a 54.543: 2.943 in più rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono invece 23.805 (-329) e i ricoverati in terapia intensiva 2.384 (-87)

Reparto di terapia intensiva all’ospedale di Cremona (Afp)

2' di lettura

In Italia ci sono 187.327 casi di coronavirus (+1,83%, cioè 3.370 in più rispetto a ieri) e 25.085 vittime (+1,77%, 437 in più). Rallenta il calo degli attualmente positivi (-0,01%): sono 10 in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 107.699. Aumentano i guariti a 54.543: 2.943 in più rispetto a ieri. Diminuisce ancora la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono 23.805 (-329) e i malati in terapia intensiva 2.384 (-87).

IL TREND GIORNO PER GIORNO

Lombardia

Nella regione più colpita dall’epidemia sono 69.092 i casi totali di coronavirus: 1.161 in più nelle ultime 24 ore (ieri erano stati +960 e lunedì +735). E sale a 12.740 il bilancio delle vittime: 161 in più rispetto a ieri. Diminuisce il numero degli ospedalizzati a 9.692 (-113) e dei ricoverati in terapia intensiva a 817(-34).

In provincia di Milano ci son 17.000 casi di coronavirus (+480 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati +408 e lunedì +287), di questi 6.709 sono nella città di Milano, con un incremento rispetto a ieri di 160 malati in più.

Raccolta questionari dall’app AllertaLom

Dai dati raccolti attraverso i questionari compilati dai lombardi sull'app AllertaLom “è emerso che il 5,9% ha almeno due sintomi marcati di Covid, di questo 5,9% il 2,1% ne ha tre. Questo ci dà una statistica su più del 10% della popolazione della presenza di contagio”. Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala a SkyTg24, ricordando che ad oggi hanno scaricato l'applicazione “un milione e centomila utenti” e sono stati raccolti “più di due milioni e duecento mila questionari”. “Il 25% delle persone che hanno compilato il questionario - ha poi concluso Sala - si sposta per lavoro” e “uno su tre lo fa nel proprio comune, tre su quattro lo fanno nella propria provincia”.