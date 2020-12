Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 13.318 casi con 166.205 tamponi e 628 vittime I dati del 22 dicembre

Coronavirus: il bollettino del 22 dicembre - I dati di oggi

I dati del 22 dicembre

In Italia si sono registrati il 22 dicembre altri 13.318 casi di coronavirus su 166.205 tamponi, con un incremento di 628 vittime rispetto al giorno precedente. Il totale dei decessi sale così a 69.842. In particolare si registrano in Veneto 3.082 casi, in Lombardia 2.278 e nel Lazio 1.288. Ad oggi in Italia ci sono 605.955 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 7.627. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 20.315 che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.301.573

In Veneto oltre 3mila vittime

Sono 3.082 i nuovi contagi Covid in Veneto e 150 i decessi nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. I dati complessivi vengono così aggiornati a 222.588 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 5.631 morti (tra ospedali e case di riposo). Resta sempre alta la pressione sugli ospedali della regione: nei reparti non critici sono ricoverati 2.907 malati Covid (+6), nelle terapie intensive 379 (+4). Cresce anche il numero dei soggetti attualmente positivi al virus, 102.578 (+1.104).

Nel Lazio 1288 positivi, a Roma 600 casi

Su quasi 13 mila tamponi nel Lazio (+745) si registrano 1.288 casi positivi (+83), 56 i decessi (+14) e +1.775 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, aumentano i decessi e stabili i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 9%. I casi a Roma cittaà salgono a quota 600. Negli ultimi 80 giorni a Roma c'è stato un aumento di 2853 decessi che ha costretto le strutture cimiteriali a procedere a 200 cremazioni a settimana. UN tetto oltre il quale per le strutture cimiteriali capitoline è impossibile andare: per cui le salme che non rientrano nelle 200 e che devono essere cremate saranno destinate a strutture fuori la capitale o avranno diversa sepoltura.

Puglia: 876 positivi e 35 decessi



Oggi martedì 22 dicembre in Puglia sono stati registrati 876 casi positivi su 10.420 test per l'infezione da Covid-19. I decessi sono 35. I casi positivi, in leggero aumento rispetto ai 788 di ieri, risultano però da un numero di test più che raddoppiato. Oggi il tasso di positività è infatti sceso all'8,4% dal 18% di ieri. I casi positivi sono 340 in provincia di Bari, 199 in provincia di Taranto, 150 in provincia di Foggia, 71 nella provincia BAT, 64 in provincia di Lecce, 50 in provincia di Brindisi, 3 residenti fuori regione. 1 caso di residenza non nota è stato attribuito. I decessi sono 15 nella provincia Bat, 7 in provincia di Taranto, 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi e altri 2 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 974.063 test e sono 26.726 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 82.263 e sono 53.292 i casi attualmente positivi.

Covid: in Basilicata 76 nuovi positivi su 1.587 tamponi

Settantasei dei 1.587 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi, anche se solo 68 appartengono a cittadini residenti in regione: lo ha reso noto la task force regionale. Il bollettino avverte anche che altre 99 persone sono guarite, mentre altre quattro sono morte a causa del covid. I lucani “attualmente positivi” sono 5.756: di essi, 5.655 sono in isolamento domiciliare. Le persone guarite dall'inizio dell'epidemia sono 3.838, quelle morte 224. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 101 persone: solo otto sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza, in Basilicata sono stati analizzati 176.525 tamponi, 164.291 dei quali sono risultati negativi.