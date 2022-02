Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 60.029 casi (-15,3% da settimana scorsa) e 322 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 22 febbraio, altri 60.029 casi e 322 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 603.639 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 9,9%. Il totale di nuovi casi segna una flessione del 15,3% rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando erano stati 70.852.

Puglia, 5.612 casi e 22 decessi

Oggi in Puglia si registra un elevato numero di decessi causati dal Covid, sono 22 nelle ultime 24 ore. Inoltre il bollettino regionale riporta 5.612 nuovi casi su 36.784 test, per un tasso di positività del 15,2% (ieri era dell’8,8%). I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.545, nella provincia Barletta-Andria-Trani 445, in quella di Brindisi 513, nel Foggiano 938, nel Leccese 1.419, nel tarantino 699. Sono residenti fuori regione altre 31 persone positive, mentre per altri 22 casi la provincia di appartenenza non è ancora nota. Delle 85.058 persone attualmente positive 727 sono ricoverate in area non critica (ieri 733) e 53 in terapia intensiva (ieri 56).

Loading...

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Basilicata, ieri 110 ricoveri e 812 nuovi positivi

Sono 110 le persone ricoverate per Covid-19 in Basilicata, ieri, 21 febbraio. Un dato in lieve aumento rispetto alle 107 registrate ieri. Nel dettaglio 63 persone sono ricoverate all’ospedale San Carlo di Potenza, di cui nessuna in terapia intensiva, e 47 all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva. Lo comunica la task force regionale che, sempre nella giornata di ieri, registra, inoltre, 812 nuovi positivi a fronte di 4.576 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19.Nella stessa giornata si sono registrate 702 guarigioni. Inoltre sono state effettuate 1.109 vaccinazioni. A ieri sono 466.838 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento), 435.027 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,6 per cento) e 333.509 (60,3 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.235.374 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Toscana altri 43 morti, ricoveri in calo

Sono 43 i morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore, uno dei picchi giornalieri più alti registrati nell’ultimo anno tuttavia - segnala la Regione - 10 di questi decessi sono da riferirsi ai giorni precedenti. Con le ultime vittime sale a 8.855 il totale dei deceduti dall’inizio della pandemia (raggiunti 2.800 morti nell’area di Firenze, 800 a Pistoia e nella provincia). Sempre nelle 24 ore ci sono stati altri 3.718 nuovi casi (età media 38 anni) che portano il totale dei positivi a 842.033 unità (+0,4%) rispetto al giorno precedente. I guariti - che sono stati 6.921 nelle 24 ore, considerati per il tampone negativo - crescono sul totale dello 0,9% e raggiungono quota 789.915 (93,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 43.263 (-7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 1.022 (-16 persone su ieri, -1,5%) di cui 55 in terapia intensiva (-3 persone, -5,2%). Altre 42.241 persone positive sono in isolamento a casa, poiché secondo la Regione Toscana presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-3.230 su ieri pari al -7,1%). Ci sono poi 11.338 persone in quarantena domiciliare precauzionale (-173 su ieri, pari al -1,5%), anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.