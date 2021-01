Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 13.633 casi con 264.728 tamponi e 472 morti I dati del 22 gennaio

In Italia si registrano il 22 gennaio altri 13.633 casi di coronavirus su 264.728 tamponi effettuati, con un incremento di 472 morti nelle ultime 24 ore. In Lombardia si registrano 1.969 casi, ma altre sei regioni superano l’asticella dei 1000 contagi giornalieri: Sicilia (1.355), Emilia Romagna 1,347, Veneto (1.198), Lazio (1.141), Campania (1.106) e Puglia (1.018). I dimessi/guariti crescono di 27.676 unità, mentre il bilancio dei malati in terapia intensiva cala di 28 unità.

Veneto, 1.194 casi e 75 decessi

Il Veneto registra 1.194 contagi Covid nelle ultime 24 ore e 75 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli infetti da inizio epidemia raggiungono quota 303.683, i morti sono 8.439. Continua a scendere la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 2.416 (-49), quelli nelle terapie intensive 321 (-12).

Puglia, 1.018 nuovi positivi e 31 decessi

Oggi venerdì 22 gennaio in Puglia sono stati registrati 1.018 casi positivi su 9.887 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività del 10,29%, poco sotto l'11,06% di ieri. E sono stati registrati 31 morti. I nuovi positivi sono 370 in provincia di Bari, 190 in provincia di Taranto, 148 nella provincia Bat e altri 148 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 51 in provincia di Brindisi e 2 residenti fuori regione. I decessi sono 9 in provincia di Bari, 8 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Foggia e altri 7 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.230.116 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 114.133 e sono 54.547 i casi attualmente positivi; sono 56.611 i pazienti guariti.

Marche, 437 positivi nelle ultime 24 ore

Sono 437 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24ore “sono stati testati 6.698 tamponi: 4.415 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2.663 nello screening con percorso Antigenico) e 2.283 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,9%)”. Dei 437 nuovi casi, 131 sono in provincia di Ancona, 113 in quella di Macerata, 91 in quella di Pesaro Urbino, 53 in quella di Fermo, 32 in quella di Ascoli Piceno e 17 fuori regione.

Questi casi comprendono 51 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (94), contatti stretti di casi positivi (148), contatti in setting lavorativo (24), contatti in ambienti di vita/socialità (9), contatti in setting assistenziale (8), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11), screening percorso sanitario (3). Per altri 89 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 2.663 test del percorso Screening antigenico, sono stati riscontrati 103 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.