Coronavirus, ultimi dati. In Italia 835 casi e 31 vittime, tasso di positività a 0,4%

In Italia si registrano il 22 giugno altri 835 casi e 31 vittime di coronavirus, a fronte di 192.882 tamponi effettuati; il tasso di positività si attesta allo 0,4%. È quanto emerge dai dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus.

Sono 362 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 23 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 10 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.289, in calo di 101 unità rispetto a ieri. (. I dimessi/guariti crescono di +4.692 unità.

Veneto, 96 casi e 6 decessi

Sono 96 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore il Veneto, che portano a 425.113 il totale da inizio pandemia. Il dato emerge dal report regionale, che segnala 6 decessi, con il totale a 11.609. Gli attuali positivi sono 5.052, 148 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 320 ricoverati, -18 rispetto a ieri; di essi, 288 (-9) sono in area non critica, 32 (-9) nelle terapie intensive.

In Basilicata 14 casi e zero decessi

In Basilicata sono 14 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 669 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 34. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 29 (-4) di cui nessuno in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 1.212. Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 4.258 dosi. Finora in tutto sono 273.619 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (49,5 per cento) e 148.091 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (26,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 421.710. I residenti in Basilicata sono 553.254.

In Valle d’Aosta un nuovo caso e un decesso

Solo un nuovo caso di Covid-19 è emerso nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta, dato che porta il totale da inizio pandemia a 11.675. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Invece è stato registrato un decesso e il totale è di 473 persone. Sono, invece, 11.157 i guariti (+7) e 45 gli attuali positivi (-7). Ammontano a 351 i tamponi analizzati nell’ultimo giorno, 137.188 dall’inizio della pandemia.