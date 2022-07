Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 71.075 casi (-26,3% da settimana scorsa) e 155 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 22 luglio, altri 71.075 casi e 155 vittime di Covid. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 341.191 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 20,8%. Rispetto allo stesso giorno di una settimana, quando si contavano 96.384 casi, si assiste a una flessione del -26,3% dei contagi. Il tasso di positività è a sua volta in flessione del 15,5% rispetto al 24,65% di 7 giorni fa. I pazienti in terapia intensiva sono 405, con 43 ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.944 , 40 in meno rispetto al 21 luglio .

In Toscana 3.632 casi

In Toscana sono 3.632 i nuovi casi Covid (796 confermati con tampone molecolare e 2.836 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.312.242 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.205.860 (91,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.299 tamponi molecolari e 16.919 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,9% è risultato positivo.

Sono invece 4.659 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 78% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 96.042, +1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 779 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 10 nuovi decessi: 5 uomini e 5 donne con un’età media di 84,2 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 3.632 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (12% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

In Fvg 1.780 nuovi casi, 3 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.736 test e tamponi sono state riscontrate 1.780 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 2.499 tamponi molecolari sono stati rilevati 382 nuovi contagi. Sono inoltre 5.237 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 1.398 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 284. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 3 persone, secondo la seguente suddivisione territoriale: 1 a Trieste; 1 a Udine; 1a Pordenone. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.212: 1.299 a Trieste, 2.438 a Udine, 992 a Pordenone e 483 a Gorizia. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 440.733 persone.

In Veneto 7.484 nuovi casi e 9 decessi

Sono 7.484 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 9 i decessi. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull’andamento del covid.