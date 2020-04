Coronavirus, ultime notizie: in Italia 189.973 casi (+1,41%) e 25.549 vittime (+1,85%)

Calano ancora gli attualmente positivi: sono 106.848 con un calo di 851 nelle ultime 24 ore.E i guariti nell’ultima giornata sono 3.033, per un totale di 57.576

Cisliano, vicino a Milano: prelievi del sangue per test sierologici (Reuters)

2' di lettura

In Italia 189.973 casi di coronavirus (+2.646, con un aumento dell’1,41%) e 25.549 vittime (+464, con un aumento dell’1,85%). Calano ancora gli attualmente positivi: sono 106.848 con un calo di 851 nelle ultime 24 ore. Anche il numero dei guariti continua a crescere: sono ora 57.576, con un incremento giornaliero record di 3.033 (+5,56%). Diminuisce la pressione sugli ospedali con 2.267 ricoverati in terpia intensiva (-117 rispetto a ieri) e 22.871 ospedalizzati totali (-934). Sono stati effettuati fino ad oggi 1.579.909 tamponi.

IL TREND GIORNO PER GIORNO

Lombardia

Oggi sono iniziati i test sierologici in 14 centri prelievi lombardi delle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. In Lombardia, la regione più colpita, ci sono 70.165 casi di coronavirus (+1.073) e 12.940 vittime (+200 nelle ultime 24 ore). Diminuiscono i numeri dei ricoverati (-500) per un totale di 9.192 e dei malati in terapia intensiva (-27) per un totale di 790. Aumentano i dimessi: sono 44.220, 1.400 nelle ultime 24 ore.

Milano rimane la provincia più colpita: registra ad oggi 17.277 casi di coronavirus (+277 rispetto a ieri) di cui 7.221 (+105) a Milano città. L’incremento giornaliero provinciale è inferiore rispetto a quello di ieri (+480) e di martedì (+408).

Lo studio sui ricoverati in terapia intensiva

Un malato su quattro (26%) dei malati di Covid-19 ricoverati in terapia intensiva non ce la fa, e le morti sono più numerose tra i pazienti anziani e chi ha precedenti patologie. È quanto emerge da uno studio coordinato dal Policlinico di Milano, usando i dati di circa 1.591 ricoveri in terapia intensiva fatti tra il 20 febbraio e 18 marzo in 72 ospedali in Lombardia. La ricerca, pubblicata sulla rivista Jama, è stata diretta da Antonio Pesenti, direttore dell'Unità operativa complessa di Terapia e intensiva del Policlinico.

L'età media dei pazienti ricoverati è 63 anni, e l'82% è di sesso maschile. Dai dati riportati si è visto che in circa l'80% dei contagiati, l'infezione da Covid-19 si manifesta con sintomi lievi, come febbre e tosse secca, che non richiedono cure particolari. Nel 20% dei casi invece si sviluppa in modo più serio ed è necessario il ricovero in ospedale. Il 5%-15% dei pazienti ricoverati hanno avuto difficoltà respiratorie così gravi da aver bisogno della terapia intensiva. L'80% è stato intubato, mentre gli altri hanno avuto bisogno delle mascherine per l'ossigeno o i caschi per la ventilazione.