Coronavirus, ultime notizie: in Italia 14.522 casi e 553 morti. Superati i 70mila decessi

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Puglia altri 942 casi

Oggi in Puglia sono stati analizzati 10.492 test e sono stati registrati 942 casi positivi al Covid, per un tasso di positività pari all'8,9% (ieri era 8,4%). Inoltre oggi sono stati registrati 20 decessi. I nuovi casi sono stati rilevati 306 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 68 nella provincia BAT, 205 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 208 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota. I decessi sono avvenuti 7 in provincia di Bari, 1 nella provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 984.555 test; 28.068 sono i pazienti guariti; 52.872 sono i casi attualmente positivi

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Basilicata, 109 nuovi positivi

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.417 tamponi: ne sono risultati positivi al coronavirus 109, ma di questi solo 95 riguardano persone residenti in regione. Inoltre la task force regionale ha segnalato tre decessi, così il bilancio totale delle vittime lucane è salito a 226. Considerevole il numero dei guariti nelle ultime 24 ore: 152 con un totale che è quindi passato a 3.990. Con questo aggiornamento, il numero dei lucani attualmente positivi è ora di 5.697, mentre quello delle persone ricoverate è cento, delle quali nove in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza, in Basilicata sono stati analizzati 177.942 tamponi, 165.599 dei quali sono risultati negativi.