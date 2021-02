Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 13.314 casi con 303.850 tamponi e 356 decessi. Più ricoveri e terapie intensive I dati del 23 febbraio

I dati del 23 febbraio

In Italia si sono registrati il 23 febbraio altri 13.314 casi di coronavirus, con 356 decessi. Sono 303.850 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia con il tasso di positività sui nuovi casi (13.314) che scende al 4,4% rispetto al 5,6% di ieri. Al tempo stesso, però, le terapie intensive salgono di 28 unità e i ricoveri di 140. Si registrano in Lombardia 2.480 casi, in Emilia Romagna 1.588 e in Campania 1.436.

Puglia, 824 casi e 32 vittime

Ci sono stati 32 morti per covid nelle ultime 24 ore in Puglia e su 12.067 test registrati sono stati rilevati 823 casi positivi, con una incidenza del 6,8%, (in calo rispetto a ieri quando era stata dell'8,2%). Dei nuovi casi 308 sono in provincia di Bari, 174 in provincia di Taranto, 103 nella provincia BAT, 89 in provincia di Brindisi, 71 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 8 provincia di residenza non nota. Delle 32 vittime, 14 vivevano in provincia di Bari, 7 in provincia di Taranto, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.511.214 test, 105.369 sono i pazienti guariti e 32.442 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 141.625.

In Basilicata 120 positivi e un’altra vittima

Centoventi dei 1.430 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che però solo 114 dei nuovi tamponi positivi appartengono a persone residenti in regione. Intanto, sempre nelle ultime 24 ore, un'altra persona è morta a causa del coronavirus (portando il totale a 357) e 44 sono guarite (in totale, sono 10.786 i lucani che hanno superato la malattia). I lucani “attualmente positivi” sono 3.476, dei quali 3.392 sono in isolamento domiciliare. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 84 persone: cinque (due a Potenza e tre a Matera) sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza in Basilicata sono stati esaminati 232.955 tamponi, 215.589 dei quali sono risultati negativi.

In Toscana 824 casi e 20 morti

In Toscana sono 824 i positivi al coronavirus in più rispetto a ieri (794 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 150.556 i casi di positività. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 824 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, l'8% ha 80 anni o più).