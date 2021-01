Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 13.331 casi con 286.331 tamponi e 488 vittime. Calano i ricoveri

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

Puglia, 1.023 nuovi positivi e 11 decessi

Oggi sabato 23 gennaio in Puglia sono stati registrati 1.023 casi positivi su 10.333 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività del 9,9% ancora in leggera discesa (ieri era 10,29% e giovedì 11,06%). Sono stati registrati 11 decessi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Taranto, 1 in provincia di Foggia. I nuovi positivi sono 334 in provincia di Bari, 283 in provincia di Taranto, 163 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 74 nella provincia Bat, 63 in provincia di Brindisi, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.240.449 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 115.156 e sono 54.615 i casi attualmente positivi; sono 57.555 i pazienti guariti.

Marche, 397 positivi al molecolare

Nell'ultima giornata rilevati nelle Marche 397 positivi al coronavirus: 147 in provincia di Ancona, 109 in provincia di Pesaro Urbino, 83 in provincia di Macerata, 31 nell'Ascolano 11 in provincia di Fermo e 16 da fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati “testati 6.559 tamponi: 4.398 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2833 nello screening con percorso Antigenico) e 2.161 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari al 9%)”.

Nel Percorso Screening Antigenico “effettuati 2.833 test e riscontrati 206 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%”. Tra i 397 positivi al molecolare 46 soggetti con sintomi. I casi comprendono anche contatti in setting domestico (78), contatti stretti di casi positivi (126), in setting lavorativo (36), in ambienti di vita/socialità (21), in setting assistenziale (4), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (10), screening percorso sanitario (6). Per altri 70 casi sono ancora in corso indagini epidemiologiche.

RT PER REGIONE Loading...

Basilicata: 62 positivi e due decessi

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.105 tamponi molecolari: 62 sono risultati positivi al coronavirus ma di questi solo 59 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati due decessi, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 300. Sale da 88 a 93 il numero delle persone ricoverate negli ospedali, scende da cinque a quattro quello dei posti occupati nelle terapie intensive, tre al San Carlo di Potenza e uno al Madonna delle Grazie di Matera. Con 100 guariti (in totale 5.402) i lucani attualmente positivi sono scesi da 6.751 a 6.709 (6.616 in isolamento domiciliare). Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 204.167 tamponi molecolari, 189.118 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 126.867 persone.