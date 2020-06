Coronavirus, in Italia “solo” 122 nuovi casi e 18 decessi

Ancora un giorno senza nuovi contagi di coronavirus registrati, 1.438 complessivi, e decessi, 78, in Umbria.

«Oggi registriamo un dato di 8 casi positivi e due decessi. Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi. Voglio lanciare un appello affinché vengano sempre rispettate le misure di prevenzione per evitare la ripresa dei contagi. Continua a calare il numero delle terapie intensive occupate che sono 16 in totale: -7 rispetto a ieri. Tre dei casi odierni sono riferiti a una coda del focolaio del San Raffaele Pisana in un cluster famigliare, al di fuori dunque della struttura, che ha riguardato un infermiere posto in isolamento domiciliare». Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Sala: Milano non sta bene, si deve reinventare

«La mia città bene non sta, adesso si deve reinventare». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dei danni anche economici che il Covid ha lasciato alla città intervenendo alla trasmissione Quante Storie su Rai 3. «Diciamo che ha evitato guai maggiori dal punto di vista sanitario. Sarebbe irrispettoso avendo avuto 2 mila vittime dire che ce la siamo cavata ma un po’ è così, poteva essere un dramma e se fosse crollata Milano sarebbe stato un problema enorme per la Lombardia e il Paese - ha aggiunto - Adesso si deve reinventare, non rinnego nulla di quello che è stato, sono fiero genitore della Milano di prima ma oggi va ripensata un po’. Non si può ripartire da lì e dire che dobbiamo tornare più in fretta possibile a quella Milano perché non ha senso».

La situazione di lunedì 22

Nella giornata di lunedì 22 giugno si erano registrati 218 i nuovi casi di coronavirus, per un incremento dello 0,09% rispetto al giorno precedente. Ventitre i morti, +0,06% nel confronto con domenica. Gli attualmente positivi erano 20.637 e 533 guariti.