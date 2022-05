Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 9.820 casi (-28,2%) e 80 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 23 maggio, altri 9.820 casi e 80 vittime di coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 93.813 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 10,5% (-19,7% su base settimanale). Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano registrati 13.668 casi, si assiste a un calo del -28,2%. Sono 291 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.388, ovvero 12 in meno in rispetto al giorno precedente. I dati aggiornati su Lab24.

Nel Lazio altri 1.341 casi e 13 decessi

Oggi nel Lazio su 3.673 tamponi molecolari e 8.717 tamponi antigenici per un totale di 12.390 tamponi, si registrano 1.341 nuovi casi positivi (-375), sono 13 i decessi (+10) il dato comprende alcuni recuperi di notifiche, 716 i ricoverati (-13), 44 le terapie intensive e +3.042 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 895”. Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Loading...

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Calabria, 409 nuovi casi e 3 decessi

Stabile la curva del contagio in Calabria, anche oggi abbondantemente sotto la soglia delle ultime settimane. I nuovi positivi al covid sono 409, su 2.743 tamponi effettuati e con un indice pari al 14,91 %. Tre i decessi, tutti in provincia di Cosenza. Quattro posti letto si liberano nelle corsie di infettive mentre i degenti in rianimazione sono in totale 8. I guariti delle ultime 24 ore sono 1.819.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Abruzzo, 255 nuovi positivi e sette decessi, 753 i guariti

Sono 255 (di età compresa tra 6 mesi e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 401.315. Dei positivi odierni, 232 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 81 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo) e sale a 3300.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 370.379 dimessi/guariti (+753 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 27.636 (-505 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 3.072 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.