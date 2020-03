Coronavirus, ultime notizie: in Italia 50.418 casi positivi e 6.077 vittime (+601), rallentano i contagi. Gallera: «In Lombardia luce in fondo al tunnel»

Scende in Lombardia il numero dei ricoverati: «Per la prima volta un numero negativo», spiega Gallera. Sono infatti 173 in meno rispetto a ieri, per un totale di 9.266. I ricoverati in terapia intensiva sono invece 43 in più nelle ultime 24 ore. «Abbiamo portato i posti letto in terapia intensiva a 1.350: raddoppiati dall’inizio dell’emergenza», ha detto Gallera.

Per quanto riguarda le province: Brescia conta ancora il maggior numero di positivi con 6.471 casi (un incremento giornaliero di +255, ieri era stato di +347), segue Bergamo con 5.905 positivi (+588). Nella provincia di Milano ci sono 5.326 casi (con un incremento giornaliero di +230, ieri era stato di +424).

Emilia-Romagna

Salgono a 8.535 i casi di positività nella seconda regione più colpita, l’Emilia-Romagna: 980 più di ieri. Ha spiegato il commissario per l'emergenza, Sergio Venturi: «Una percentuale in linea con i giorni passati, anche se non vediamo un decremento forte». Le guarigioni sono 423: 74 in più dall'ultimo aggiornamento, mentre i decessi salgono a 892: 76 in più, con una età media di 80 anni. I pazienti in terapia intensiva sono 276: 7 in più da ieri.

