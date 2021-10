Coronavirus, oggi 3.908 nuovi casi e 39 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 3.908 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 2.983, dunque l’aumento è del 31,0% su base settimanale.

Le vittime sono 39 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 14. Va detto che oggi la regione Sicilia conteggia 6 decessi relativi a giorni precedenti.

Sono 491.574 i tamponi molecolari e antigenici. Sabato scorso erano stati 472.535. Il tasso di positività è oggi dello 0,79% contro lo 0,63% di 7 giorni fa (+25,9%).

Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 20 (ieri 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.455, rispetto a ieri 12 in più.