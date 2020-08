Coronavirus, ultime notizie. In Italia 953 nuovi casi e 4 decessi. Sardegna record (91). Tamponi in forte calo I test sono 45.914 contro i 67.371 di ieri (e i 77.674 del 22 agosto). Sono +74 i ricoverati con sintomi nelle ultime 24 ore e -4 i malati in terapia intensiva

Insegnanti si sottopongono al test sierologico alla Fiera di Brescia (Ansa)

In Italia sono 260.298 i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia: +953 rispetto a ieri, quando erano stati +1.210 (+1.071 il 22 agosto). Lo comunica il bollettino quotidiano del ministero della Sanità e della Protezione civile.

I decessi salgono a 35.441: +4 rispetto a ieri, quando erano stati +7 (+3 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 45.914 (per un totale di 8.053.551): in calo rispetto a ieri, quando i test erano stati 67.371 (77.674 il 22 agosto).

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 205.662 (+192). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 19.195 (+757). Leggermente in crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 1.045

(+74) e quello dei malati in terapia intensiva che scende a 65 (-4). I positivi in isolamento domiciliare sono 18.085, anche questi in aumento: +687.

Regioni con zero contagi

Sono tre le regioni che oggi possono vantare zero nuovi contagi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Due casi per Calabria e Friuli Venezia Giulia, a seguire tutte le altre. Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato nel Lazio: 146. Seguono Campania, Veneto ed Emilia-Romagna con 116 e Lombardia con 110.

Sardegna record

Record di contagi in Sardegna dall'inizio dell'emergenza Coronavirus: oggi l'Unità di crisi regionale conta 91 nuovi casi (68 nel nord dell'isola), di cui 75 rilevati in seguito al tracciamento dei contatti di casi positivi precedentemente accertati. Sale a 1.825 il numero dei casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna, mentre resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 125.231 tamponi, con un incremento di 1.094 tamponi rispetto all'ultimo aggiornamento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, 18, nessuno in terapia intensiva, mentre 411 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.259 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.825 casi positivi complessivamente accertati, 331 (+5 rispetto al dato di ieri) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 190 (+18) nel Sud Sardegna, 61 in provincia di Oristano, 108 in quella di Nuoro, e 1.135 (+68) in provincia di Sassari