Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 6.076 casi e 60 vittime, tasso di positività a 2,28%

In Italia si registrano, il 24 agosto, altri 6.076 casi e 60 vittime di coronavirus. Lo riporta il ministero della Sanità. Con 266.246 tamponi effettuati, il tasso di positività scende al 2,28%, contro il 4,11% registrato il 23 agosto. Le persone in terapia intensiva sono 504, in crescita di 19 unità rispetto al giorno precedente, mentre il totale dei ricoveri sale a 4.036 (+108 nelle ultime 24 ore).

In Toscana 537 positivi e 8 decessi

Otto morti nelle ultime 24 ore per Covid in Toscana e altri 537 nuovi positivi (età media 37 anni): lo riferisce la Regione. I nuovi decessi sono stati a Firenze (cinque), Lucca, Pisa, Siena. Il totale delle vittime sale a 6.986 nel territorio regionale. Con i nuovi casi salgono invece a 267.322 (+0,2%) i positivi totali dall’inizio della pandemia. Anche i guariti - che sono stati 615 virali in un giorno, con tampone negativo - crescono dello 0,2% e raggiungono quota totale di 248.225. Gli attualmente positivi sono oggi 12.111 (lieve calo, -0,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 426 (+19 su ieri, +4,7%) di cui 41 in terapia intensiva. Altre 11.685 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-105 su ieri, -0,9%). Ci sono inoltre 11.667 (+33 persone rispetto a ieri, più 0,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva Asl per contatti avuti con persone contagiate.

In Basilicata 72 positivi su 1.012 tamponi

Settantadue dei 1.012 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi (nel passato fine settimana erano stati 58 su 1.571): lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino sull’andamento della malattia, che registra anche un lieve aumento del numero dei ricoverati in ospedale, passato da 39 a 42 (ma nessuno è in terapia intensiva). Le persone in isolamento domiciliare in Basilicata sono 1.248. In un giorno sono state effettuate in Basilicata 3.325 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 390.489 (70,6 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 309.501 (55,9 per cento).

Spallanzani, 92 pazienti ricoverati, 18 in terapia intensiva

All’Istituto Spallanzani di Roma, in questo momento, “sono ricoverati in regime di ricovero ordinario 92 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2” (ieri erano 105) “di cui 3 in via di dimissione”, mentre sono “18 i pazienti in terapia intensiva” (uno in più rispetto a ieri). Questo l’ultimo bollettino dell’Istituto per le malattie infettive capitolino. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3011.