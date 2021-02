Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 16.424 casi con 340mila tamponi e 318 decessi I dati del 24 febbraio

Coronavirus: il bollettino del 24 febbraio - I dati di oggi

In Italia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati altri 16.424 casi di coronavirus, con 340mila tamponi e 318 decessi. Il totale delle vittime sale a 96.666 unità dall’esplosione della pandemia, lo scorso febbraio. Il tasso di positività si attesta al 4,8%, in crescita rispetto al 4,4% di ieri. Le terapie intensive crescono di 11 unità.

In Veneto 895 positivi e 21 vittime

Nelle ultime 24 ore, sono stati 895 i positivi e 21 le vittime del Covid in Veneto, come riferisce il presidente della regione Luca Zaia. In particolare, “i tamponi molecolari 3.992.847 e tamponi rapidi 3.105.919 per un totale di 7.098.000 tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 895 con una incidenza bassa al 2,24; dall'inizio, i positivi sono 328.973, ad oggi sono 22.332 intercettati con i tamponi; sono 1.379 i ricoverati totali: 1.247 in area medica e 132 in terapia intensiva, sette in meno. I dimessi sono 15.775, cinquanta in più. I deceduti in totale sono 9.763, con 21 morti nelle ultime 24 ore”. “Le nostre posizioni sono sempre chiare: realtà scientifica di riferimento a livello nazionale; uno speaker che parla per tutti, il Cts deve avere un interlocutore che difende le tesi della comunità scientifica e le difende anche contro chi dice cose non in linea. Chiediamo con forza che si evitino i dibattiti tra scienziati perché disorientano totalmente i cittadini e rischiano di alimentare leggende metropolitane”, dice.

In Puglia 991 positivi e 24 decessi

Oggi in Puglia, su 10.925 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 991 casi positivi: 561 in provincia di Bari, 81 in provincia di Brindisi, 95 nella provincia BAT, 99 in provincia di Lecce, 196 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 4 provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.L'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, spiega che “I casi registrati oggi in provincia di Foggia sono 135, ma oggi sono stati eliminati dal database anche 170 casi registrati nel corso dell'ultimo mese che, dopo verifiche successive, sono risultati non confermati”.

In Sardegna 65 casi e 7 decessi

Sono 40.877 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 65 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 749.112 tamponi, per un incremento complessivo di 2.418 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività dello 2,6%. Si registrano 7 decessi (1.132 in tutto). Sono invece 238 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9), mentre sono 21 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.712. I guariti sono complessivamente 26.551 (+174), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 223. Sul territorio, dei 40.877 casi positivi complessivamente accertati, 9.677 (+17) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.552 (+13) nel Sud Sardegna, 3.469 (+13) a Oristano, 8.136 (+17) a Nuoro, 13.043 (+5) a Sassari.