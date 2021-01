Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 11.629 casi con 216.211 tamponi e 299 vittime I dati del 24 gennaio

Coronavirus: bollettino del 24 gennaio - I dati di oggi

In Italia si registrano il 24 gennaio altri 11.629 casi e 299 vittime di coronavirus (il totale sale a 85.461), a fronte di 216.211 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività risale al 5,3% (ieri era al 4,6%). La Lombardia si conferma regione con maggior numero di casi (1.375), seguita da Emilia-Romagna (1.208) e Campania (1.069). Torna a salire il numero dei posti occupati in terapia intensiva per il Covid. Sono 2.400 i pazienti ricoverati in rianimazione, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 120. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.309 pazienti, in calo di 94 unità rispetto a sabato

Lazio, 1.056 positivi. Roma scende a 500

«Oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (-719) e quasi 13 mila antigenici per un totale di quasi 25 mila test, si registrano 1.056 casi positivi (-241), 16 decessi (-26) e +1.921 guariti». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive - aggiunge D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città scendono sotto quota 500».

In Puglia 14 morti e 954 positivi, l'11,06% dei test

Su 8.623 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 954 casi positivi, con un tasso di positività pari all'11,06%, in salita rispetto al 9,9 di ieri. I nuovi infetti sono così ripartiti: 333 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 111 nella provincia BAT, 213 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 14 decessi: 6 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.248.985 test. Sono 55.070 i casi attualmente positivi.

Veneto, 956 casi e 28 morti

Sono 956 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino regionale che segna 305.673 casi dall'inizio della pandemia; con un calo che porta sotto la soglia dei 'mille'. I decessi da ieri a loro volta scesi da 92 unità alle odierne 28, con il totale a 8.559. Prosegue l'allentamento della pressione sugli ospedali, con 40 ricoverati in meno rispetto a ieri (totale 2.276), e 314 pazienti in terapia intensiva dato identico a ieri.