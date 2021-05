Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 2.490 casi e 110 vittime, tasso di positività al 2,3%

3' di lettura

In Italia si registrano, il 24 maggio, altri 2.490 casi di coronavirus e 110 vittime. I tamponi effettuati sono 107.481, registrando un tasso di positività del 2,3%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 1.382, 28 in meno rispetto a ieri. In ospedale sono 8.950 i ricoverati con sintomi (-211 da ieri) mentre 3.792.898 sono i guariti, 7.032 in più da ieri.

In Puglia 71 positivi e 11 decessi

Un calo notevole di nuovi casi positivi si registra oggi in Puglia a fronte di una quota di test, in diminuzione rispetto a ieri ma ai livelli soliti nelle giornate del lunedì. In flessione anche i decessi. Notevole l'aumento dei guariti e pertanto decresce in modo consistente anche il numero degli attuali positivi. In calo i ricoverati. Questo il quadro di sintesi del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 4.120 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 71 casi positivi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 20 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce. Due casi in provincia di Taranto e 1 caso di residente fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi casi erano 274 su 6.377 test.

Sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 20. In tutto sono morte in Puglia 6.400 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test. Sono 210.660 i pazienti guariti mentre ieri erano 209.640 (+1.020). I casi attualmente positivi sono 31.769 mentre ieri 32.729 (-960). I pazienti ricoverati sono 903 mentre ieri erano 933 (-30). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 248.829, così suddivisi: 94.120 nella provincia di Bari; 24.955 nella provincia di Bat; 19.061 nella provincia di Brindisi; 44.543 nella provincia di Foggia; 26.159 nella provincia di Lecce; 38.816 nella provincia di Taranto;791 attribuiti a residenti fuori regione; 384 provincia di residenza non nota.



In Friuli Venezia Giulia due nuovi casi e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.064 tamponi molecolari sono stati rilevati 2 nuovi contagi di Covid-19 con una percentuale di positività dello 0,19%. Sono, inoltre, 349 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato alcun caso. Nella giornata odierna, non si sono registrati decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 9 e quelli in altri reparti sono 58. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.778, con la seguente suddivisione territoriale: 810 a Trieste, 2.004 a Udine, 673 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.114, i guariti clinici 5.645 e le persone in isolamento scendono a 5.166.Dall'inizio della pandemia, in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.770 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.139 a Trieste, 50.576 a Udine, 20.882 a Pordenone, 12.980 a Gorizia e 1.193 da fuori regione.