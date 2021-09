Coronavirus, ultimi dati. In Puglia altri 157 casi e 3 decessi

2' di lettura

Oggi venerdì 24 settembre in Puglia sono stati registrati 157 casi su 13.030 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,2%. Tre i decessi. I nuovi positivi sono 59 nel Leccese, 43 in provincia di Bari, 20 nel Foggiano, 19 nel Tarantino, 11 nel Brindisino, 5 nella provincia Bat, 1 caso di residenza non nota; 1 residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.598.335 test e sono 2.978 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 267.862 e sono 258.109 i pazienti guariti

Basilicata, 32 contagi e nessun decesso

In Basilicata i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 sono 32 (tutti residenti), su un totale di 725 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 33. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 51 (-2) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.214 (-1).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.778 somministrazioni ieri. Finora 417.754 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,5 per cento) mentre 367.419 hanno completato il ciclo vaccinale (66,4 per cento), per un totale di 785.173 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,4 per cento di prime dosi somministrate e con il 92,1 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

Toscana, 334 nuovi casi e 2 decessi

In Toscana sono 280.734 i casi totali di positività al Coronavirus, 334 in più rispetto a ieri (329 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 334 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 265.886 (94,7% dei casi totali).

Oggi in Toscana sono stati eseguiti 7.945 tamponi molecolari e 8.809 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2% è risultato positivo. Sono invece 6.089 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.720, -0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 348 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 82,5 anni. Sono 7.128 i deceduti in Toscana dall’inizio dell’epidemia.