Coronavirus, ultime notizie. In Italia 878 nuovi casi e 4 decessi. Tamponi in crescita

I test nelle ultime 24 ore sono 72.341: in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 45.914. Sale il numero dei ricoverati (+13). In calo per la prima volta da ormai diversi giorni gli attualmente positivi (-21)

In Italia sono 261.174 i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia: +878 rispetto a ieri, quando erano stati +953 (+1.210 il 23 agosto). Lo comunica il bollettino quotidiano del ministero della Sanità e della Protezione civile.

I decessi salgono a 35.445: +4 rispetto a ieri, quando pure erano stati +4 (+7 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 72.341 (per un totale di 8.125.892): in calo rispetto a ieri, quando i test erano stati 45.914 (67.371 il 23 agosto).

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 206.015 (+353). Scende per la prima volta da ormai diversi giorni il numero degli attualmente positivi, che ora sono 19.714: -21. Leggermente in crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 1.058 (+13) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 66 (+1). I positivi in isolamento domiciliare sono 18.590, anche questi in aumento: +505.

Regioni con zero contagi

Solo la regione Molise registra oggi zero contagi (ieri anche Valle d’Aosta e Basilicata). Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato nel Lazio: 143 (ieri 146). Seguono Campania con 138 (ieri 116), Veneto e Lombardia con 119 (ieri rispettivamente 116 e 110). La Sardegna dopo il picco di ieri di 91 nuovi casi oggi ne conta 34.

Lombardia

In Lombardia, la regione che rimane la più colpita dal coronavirus, sono 98.545 i casi dall’inizio dell’epidemia: +119 rispetto a ieri, quando erano stati +110 (+239 il 23 agosto). Le vittime rimangono stabili a 16.857, mentre ieri si era verificato solo un nuovo decesso (+4 il 23 agosto). I tamponi effettuati sono 9.879 (che portano il totale complessivo a 1.501.157), in crescita rispetto ai 7.722 di ieri (13.663 il 23 agosto).