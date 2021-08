Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 7.548 casi e 59 vittime, indice di positività risale a 3,1%

2' di lettura

In Italia si registrano, il 25 agosto, altri 7.548 casi e 59 vittime di coronavirus, con oltre 244mila tamponi effettuati e tasso di positività in salita a 3,1%. Lo riportano i dati del ministero della Sanità. Il bilancio fra ingressi e uscite dalle terapie intensive è in negativo di 5 unità (499 in totale), mentre il saldo dei ricoveri è in negativo di 13 unità (4.023 persone complessive). In totale si contano 4.502.396 casi e 128.914 decessi da inizio pandemia.

In Veneto 847 casi e 5 decessi

Balzo in avanti per contagi e decessi da Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore, con 847 nuovi casi che portano il totale a 451.111, e 5 decessi, per un totale di 11.673. Il dato emerge dal bolletino regionale. Mentre è in discesa la situazione negli ospedali, con 212 ricoveri in area non critica (-6) e 50 in terapia intensiva (-15), cresce il numero dei soggetti positivi attuali, che oggi sono 12.537 (+99)

In Toscana 654 casi. Età media 38 anni, 7 decessi

In Toscana sono 654 i nuovi casi Covid (632 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico), che portano il totale a 267.976 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 249.151 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.091 tamponi molecolari e 5.673 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,1% è risultato positivo. Sono invece 7.067 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.832, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 419 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (1 in meno). Registrati 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un’età media di 66,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 654 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Basilicata, 85 positivi su 1.494 tamponi esaminati

Ottantacinque dei 1.494 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino sull’andamento dell’epidemia, che dà conto anche di 41 persone ricoverate in ospedale (ma nessuna nelle terapie intensive). Cinquanta persone sono guarite dal covid, mentre sono 1.279 quelle in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore in Basilicata sono state eseguite 3.242 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 392.044 (70,9 per cento) mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 311.189 (56,2 per cento). Intanto, presidente e assessore alla salute della Regione Basilicata, Vito Bardi e Rocco Leone, hanno sottolineato un dato della Fondazione Gimbe secondo cui “la Basilicata è la terza regione italiana per vaccinazioni nella popolazione fra 12 e 19 anni”.