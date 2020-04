Coronavirus ultime notizie: in Italia 195.351 casi (+1,22%) e 26.384 vittime (+1,60%) . Calano per la prima volta i malati in isolamento domiciliare I dati della Protezione civile del 25 aprile sulla diffusione del coronavirus in Italia

Un mese di lockdown: come è cambiata la nostra vita

5' di lettura

In Italia i casi registrati di soggetti positivi al coronavirus rilevati dalla Protezione Civile al 25 aprile sono 195.351 (+1,22%,+ 2.357), mentre le vittime ammontano a 26.384 (+1,60%). I ricoverati in terapia intensiva sono 2.102,i dimessi totali 63.120, mentre il numero dei totali positivi è di 105.847 unità. Di questi 21.533 sono ricoverati con sintomi, 535 in meno rispetto a ieri, e 82.212 sono quelli in isolamento domiciliare, in calo per la prima volta dall'inizio dell'emergenza di 74 pazienti. Sono invece 63.120 i guariti totali, con un incremento rispetto a ieri di 2.622 unità. L'aumento ieri era stato di 2.992 unità.

Finora effettuati oltre 1,7 mln di tamponi

Dai dati della Protezione civile emerge poi che ad oggi sono stati effettuati 1.707.743 tamponi che hanno riguardato complessivamente 1.186.526 persone. L'incremento del numero dei tamponi rispetto a ieri è di 65.387. Degli oltre un milione e 700mila tamponi, oltre 790mila sono stati eseguiti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

In Lombardia contagi in calo, +163 morti

Migliorano i dati di Milano, una delle città lombarde ancora molto colpite dall'emergenza: i nuovi positivi nell'area metropolitana oggi sono 219, per un totale di 17.909, di cui 80 nuovi casi a Milano città. Ieri c'erano stati 412 nuovi positivi di cui 246 a Milano città. Allargando lo sguardo alla Lombardia, come noto la regione più segnata dal contagio, i casi totali sono arrivati a 71.968, 713 più di ieri, mentre le vittime totali sono 13.269, 163 più di ieri. Scendono ancora i malati in terapia intesiva: sono 724, 32 in meno rispetto a ieri. Giù anche i contagiati ricoverati negli altri reparti: 8489, -302. I dati resi noti dalla Regione Lombardia via Facebook, senza che si tenesse la consueta conferenza stampa.

I nuovi casi positivi lombardi che si attestano a quota 713 fanno ben sperare: era infatti da quasi 50 giorni che non si registrava un numero così basso . Il dato è ancora più incoraggiante perché ottenuto con 12.642 tamponi. Il 6 marzo erano stati 361 i nuovi positivi mentre il giorno dopo erano saliti a 808 per poi passare rapidamente sopra i mille e poi i duemila positivi al giorno.

Arcuri:«Produrremo 25 mln di mascherine al giorno»

“Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per gestire la fase 2” e fisseremo il prezzo massimo al quale potranno essere vendute. Lo ha detto in conferenza stampa il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri secondo il quale “al momento sono stati distribuiti 138 milioni di mascherine e le Regioni hanno ad oggi 47 milioni di mascherine nei magazzini”.