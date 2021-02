Coronavirus, ultime notizie. In Italia quasi 20mila casi con record tamponi (353.704) e 308 morti I dati del 25 febbraio

Coronavirus: il bollettino del 23 febbraio - I dati di oggi

I dati del 25 febbraio

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati altri 19.886 casi di coronavirus, con nuovo record di tamponi (353.704) e 308 morti. In un primo momento, il bollettino quotidiano aveva indicato - erroneamente - un totale di 443.704 tamponi. L’indice di positività si attesta al 4,5%. Il saldo delle terapie intensive è positivo per 11 unità, mentre i ricoverati crescono di 40 unità. La Lombardia registra 4.243 nuovi casi, seguita da Campania (2.385), Emilia-Romagna (2.090) e Veneto (1.304).

In Puglia altri 1.154 contagi

Sono in netta crescita i nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia a fronte di una lieve diminuzione del numero dei test. Lieve aumento anche per i decessi. Anche i guariti aumentano in numero di poco superiore a quello dei nuovi contagi. È il quadro non confortante che emerge dal bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Su 10.256 test per l'infezione sono stati registrati 1.154 casi positivi: 420 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 235 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 233 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione e 1 provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 991 su 10.925 test.

Loading...

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

Basilicata, 128 contagi e un decesso

Sono 128 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 120 riguardanti residenti, su un totale di 1.245 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore è deceduta una persona di Rionero in Vulture. I lucani guariti o negativizzati sono 51. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (25), Potenza (12) e Montescaglioso (12), in quest'ultima città il sindaco Vincenzo Zito ha disposto l'anticipazione del coprifuoco alle ore 20. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.647 (+68), di cui 3.557 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.899 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 358 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 90 (+3): al San Carlo di Potenza 28 nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 10 in Medicina d'urgenza e 2 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 12 nel reparto di Malattie infettive, 10 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 235.586 tamponi molecolari, di cui 217.923 sono risultati negativi, e sono state testate 144.007 persone.

RT PER REGIONE Loading...

In Abruzzo 653 nuovi casi e 17 morti

Sono complessivamente 52951 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 653 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 93 anni), il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 148, di cui 10 in provincia dell'Aquila, 67 in provincia di Pescara, 46 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 1679 (di età compresa tra 54 e 94 anni, 6 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo e 9 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 38638 dimessi/guariti (+721 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12634 (-86 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 727872 tamponi molecolari (+6127 rispetto a ieri) e 239180 test antigenici (+7439 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.8 per cento. Sono 609 i pazienti (-8 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 78 (+2 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11948 (-79 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 13115 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+48 rispetto a ieri), 13085 in provincia di Chieti (+255), 13550 in provincia di Pescara (+279), 12595 in provincia di Teramo (+111), 422 fuori regione (+9) e 184 (-50) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.