Coronavirus, ultimi dati. In Abruzzo altri 4.627 casi e 7 decessi

Sale a 2.765 il bilancio dei pazienti covid deceduti in Abruzzo, con 7 nuovi casi oggi, di età compresa tra 53 e 89 anni. Di questi, un decesso è stato registrato in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, 2 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo ora dalla Asl. Sono 288 guariti dal virus e 4.627 i nuovi positivi al Covid 19 da ieri in regione che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 197.797.

Dei positivi attuali, 3.617 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 98.041 dimessi e guariti. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 96.991, da ieri 4.330 in più. Sono 417 (2 in meno rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale in area medica; 38 (1 in più rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 96.536 (4.331 in più rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle Marche 11 morti nelle ultime 24 ore

Cresce il numero dei morti correlati al Covid nelle Marche: sono 11 quelli registrati oggi (ieri 8), tutti soggetti con patologie pregresse. Si tratta di due donne di Fermo, una di 98 anni e un’altra di 83, un uomo di 74 anni di Matelica (Macerata), una donna di 78 anni di Campofilone (Fermo), un uomo di 86 anni di Serra de Conti (Ancona), un uomo di 92 anni di Civitanova Marche (Macerata), una donna di 85 anni di Morrovalle (Macerata), una donna di 76 anni di Loreto (Ancona), un uomo di 60 anni di Fermo, un uomo di 88 anni di Chiaravalle (Ancona) e infine, un uomo di 79 anni di Senigallia (Ancona).

Lo annuncia il consueto bollettino pandemico emesso dal servizio sanitario regionale. In aumento anche i ricoveri nelle strutture ospedaliere della regione: sono 354 quelli registrati nelle ultime 24 (350 ieri). Di questi, 59 pazienti sono in terapia intensiva (+5), 76 (+1) sono ricoverati nelle aree di semi intensiva, 219 (-2) nei reparti non intensivi. E ancora, 216 sono gli ospiti delle strutture territoriali e 64 i pazienti in pronto soccorso.

In Basilicata 1.378 nuovi casi e 1 decesso

Sono 1.378 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore a fronte di 7.709 tamponi, tra antigenici e molecolari, processati. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Nella stessa giornata si sono registrate 1.155 guarigioni. Inoltre è stato registrato il decesso di una persona residente a Lauria. In totale sono 90 le persone ricoverate: 49 nell'ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 41 nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.